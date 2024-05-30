ロフトベッド 机付 シングル 子供向け

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素材···スチール製北欧風発送不可です引き取りのみとなります。ハシゴ式(妻側固定タイプ)柱は強度がある角型で38㎜角です。しかし50㎜は無いので、上部のグラつきが有る感じがします。ハシゴも角型なので、重量ある方だと、上る時は足の裏が痛いです。スノコは丸パイプが並んでいるので、硬めで薄いマットレスが必要です。耐荷重は150kgまで机付きで便利です。机の耐荷重は15kgまで2口コンセント付きしたがって、どちらかと言えば、子供向けタイプです。壁側の柱一本を部屋の壁に固定して、本体に筋交を取り付ければ、グラつきをかなり抑えられます。※筋交は、別途制作依頼があれば、見積もり可能。お渡し場所岐阜県岐阜市内北部バラしてのお渡し不足部材無し組み立て説明については、オリジナルのは、ありませんが、組み立て順序を撮影した写真があり、お渡しの際に詳しく説明出来ます。※机左上の棚板受けは、スチール角材に溶接による曲がりが見られますが、組み立て問題はありません。以上、このロフトベッドに対する正直な感想です。使用目的と、価格から、ご判断願います。Bedscannotbedelivered.PleasecometoGifuCityandloadthem.Iwillansweranyquestionsyoumayhave.床位不能交付。请到岐阜市来装货。我将回答你的任何问题。Osleitosnãopodemserentregues.Porfavor,venhaatéacidadedeGifuecarregue-as.Respondereiaqualquerperguntaquevocêpossater.#机付きロフトベッド