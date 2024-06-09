アクメファニチャー　グランドビュー　棚

ご閲覧頂きありがとうございます。特徴···完成品本体のみ転居で使用しなくなる為、出品致します。棚板は好きな高さを選んで、スチール部分に引っ掛けて固定します。また、棚板は入れ替え可能になっています。ビンテージ加工なので気になりませんが写真のように棚板に傷が多々ございますので、神経質な方はご遠慮下さい。また、スチールにサビが見られますが、味わいがあって私は好きでした。分解して発送致します。幅850mm×奥行350mm×高さ1000mm宜しくお願い致します。



ACME FURNITURE アクメファニチャー GRANDVIEW SHELF H1650 グランド ...



中型商品》GRANDVIEW SHELF グランドビューシェルフ（収納家具）｜ACME ...



ACME Furniture GRANDVIEW SHELF / アクメファニチャー グランドビュー ...



アクメファニチャー / ACME Furniture グランドビュー シェルフ ...



アクメファニチャー グランドビュー シェルフ かわいい！ www.acr ...



GRAND VIEW SHELF H1800(グランドビュー シェルフ H1800)/GRANDVIEW ...



アクメファニチャー / ACME Furniture グランドビュー シェルフ ...



中型商品》GRANDVIEW SHELF グランドビューシェルフ（収納家具）｜ACME ...



GMGK300○ACME Furniture / アクメファニチャー GRANDVIEW グランビュー シェルフ ハックベリー材 インダストリアル 定価約5.2万 展示品



アクメファニチャー / ACME Furniture グランドビュー シェルフ ...



ACME Furniture GRANDVIEW SHELF / アクメファニチャー グランドビュー ...



中型商品》GRANDVIEW SHELF グランドビューシェルフ（収納家具）｜ACME ...



ACME FURNITURE アクメファニチャー GRAND VIEW SHELF グランドヴューシェルフ



中型商品》GRANDVIEW SHELF グランドビューシェルフ（収納家具）｜ACME ...



アクメファニチャー｜ACME Furniture | GRANDVIEW HANGER RACK ...