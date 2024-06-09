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アクメファニチャー　グランドビュー　棚
商品番号 U59408586982
商品名

アクメファニチャー　グランドビュー　棚
ブランド名 アクメファニチャー
特別価格 税込 8,483 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧頂きありがとうございます。特徴···完成品本体のみ転居で使用しなくなる為、出品致します。棚板は好きな高さを選んで、スチール部分に引っ掛けて固定します。また、棚板は入れ替え可能になっています。ビンテージ加工なので気になりませんが写真のように棚板に傷が多々ございますので、神経質な方はご遠慮下さい。また、スチールにサビが見られますが、味わいがあって私は好きでした。分解して発送致します。幅850mm×奥行350mm×高さ1000mm宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate135048.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation806724.html
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