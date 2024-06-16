アルモニア ARMONIA カウチ ソファ K108 K-108 Ante

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商品詳細
アルモニア ソファAnte型番K108白色サイズは写真10枚目に掲載いたしました。ヘッドレストは、リクライニング式です。（写真9枚目）2022年2月に購入しましたが、年に2回帰省する別宅に写真の状態で保管したままで使用しないため出品いたします。ほぼ新品の状態のため、商品の状態の欄は「未使用に近い」にいたしました。目立つ傷や汚れ、へたり、使用感はありません。中古品であることはご理解ください。新品と比べることはご容赦ください。◎メーカー販売価格は299,990円です。◎メーカー商品ページURL添付いたします。https://www.armonia.jp/c/sofa/k-108◎オットマンも別に出品しております。
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