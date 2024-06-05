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ロフトベッド コンセント付きハシゴ階段耐荷重150kg 高さ170cm二段ベッド
商品番号 Q24702345992
商品名

ロフトベッド コンセント付きハシゴ階段耐荷重150kg 高さ170cm二段ベッド
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 13,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【安心して使える頑丈設計】直径38㎜丈夫なスチールパイプが使用され、安定性と耐久性を確保。揺れにくい構造で、変な声も出さない。大人の男性でも安心してご利用いただけます。【高い強度のスチールフレーム】寝床は支柱16本を使用し、がっちりと支えます。耐荷重は120㎏快適な睡眠体験通気性が良いので、カビやダニを防ぎます。布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。【完全囲いのハイガード】ベッドの周りにハイガードを取り付けることで、特に子供向けに、安全性を向上させる。寝相が悪くでも安心してお休みいただけます。ハイガードの高さ：30.5㎝【省スペースのハシゴ】ハシゴはベッドフレームと一体に組み込まれ、圧迫感がなく、省スペースのデザイン。ベッドの両側に配置されていて、左右どちらでも上がりやすい。斜めに掛けるタイプのはしごよりスペースをとらない。【ベッド下のデスク】ベッド下にはデスクを設計し、スペースを充分に使える。ベッドのフレームと調和するため、同じような色合いのウォールナットを選び、統一感ある視覚効果を与える。デスクの表面は広々としており、余裕な作業や学習スペースを提供できます。デスクの下に支柱/物置の棚を設置され、耐荷重は60㎏、安全にお使いいただけます。【高度調整可能の棚】デスクの下に棚が配置され、収納スペースを追加する！耐荷重：15㎏本やカバン、装飾品などを置くのに便利。デスクにすっきりと整理されるため、作業スペースが広くなる。必要なアイテムをすぐに取り出せるから、作業効率を向上する。また、物のサイズやお客様物置の習慣に合わせて、棚の板は上下に調整できる！
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