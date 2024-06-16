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TUFFING トゥッフィング
商品番号 Y25765324797
商品名

TUFFING トゥッフィング
ブランド名 イケア
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバーテイスト···シンプル・ベーシック付加機能···折りたたみ可能定価:不明(テーブルとベッド別売りで購入)3年程前に購入し半年弱設置してましたが傷・汚れ等ありません‪‪☺︎‬！現在組み立ててないので拾い画像で申し訳ないです。
http://narcologia.ru/goods/influenza91693.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric875245.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit391686.html
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