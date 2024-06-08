MARUNI/マルニ　地中海シリーズ　オットマン　スツール　美品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。必ず、プロフィール欄をお読みになってからお取引して頂くようお願い致します。【規格・仕様】サイズ：幅600×奥行440×高さ400ミリ材 質：ビーチ参考価格：77,000円（税込）【コンディション】USEDです。多少の小キズ程度はありますが、大きく美観を損なうダメージなく、程度良好の美品です。＊大型商品等、搬入経路・設置場所のサイズ確認をしっかりとお願いします。＊新品以外のものは全てあくまで中古品となります。ご理解ある方のみ、お取引ください。完璧を求める方はご遠慮願います。＊汚れ・キズ等、サイズ・多少の日焼け他、見落とし等あるかもしれませんので、詳細画像でご確認ください。誤差はご了承ください。＊商品画像をよくご確認してご検討頂くようお願い致します。＊状態はあくまでも主観となりますので、神経質な方のお取引はご遠慮ください。＊発送時、時間やお日にちに指定があれば、出来るだけ対応させていただきますので、ご希望があればお申し付けください。指定等、無き場合は最短にて発送いたします。 【O050911-03A03T0W 160】主な張り地...布・ファブリック
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