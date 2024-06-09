【難あり】アスティエ•ド•ヴィラット John Derian 指輪のディッシュ

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ASTIERdeVILLATTEアスティエ•ド•ヴィラットJohnDerian指輪のディッシュサイズ 直径7.2㎝×高さ1.5㎝定価16,500円誤って割ってしまいました…どなたか金継ぎしていただける方にまたお使い頂ける方にお譲りできればと思います。割れた破片もそのまま一緒にお送りさせていただきます。アスティエは一個一個手作りの風合いがありそれぞれ表情が異なることが魅力のひとつです。釉薬のかかり具合で黒い穴のような点々や縁がカケて見えるものもあります。アスティエの特徴をご理解頂いた上でご検討をよろしくお願い致します。