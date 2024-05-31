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AVID Mbox Digidesign オーディオインターフェース
商品番号 L31782495459
商品名

AVID Mbox Digidesign オーディオインターフェース
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AVIDMboxDigidesignオーディオインターフェース☆ProToolsExpress付属(USB)☆M-BOXAVIDDigidesignMBOX　☆ProToolsExpress付属(USB)☆オーディオインターフェイス動作確認済。※不具合等に関しての責任は取りかねます。※付属品完備少し古い製品ですので、ご使用になられるパソコンで対応可能かなどをご確認の上、ご検討くださいませ。入力が2個有り便利で、弾き語り等でデモを録るのに重宝しておりました。マスターボリューム(右端の大きなノブ)のある操作側面に、経年劣化によりグリスアップした経緯があり、若干のベタ付きあります。使用に伴う、本体や付属品、冊子や箱に傷などあります。（写真をご確認下さい）MIDI端子有出力インターフェース(デジタル):同軸デジタル接続インタフェイス:USB端子中古品、自宅保管にご理解の方、よろしくお願いします。#オーディオインターフェイス#DTM#protools#avid
http://narcologia.ru/goods/injure261567.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual451346.html
http://narcologia.ru/goods/ordering417379.html
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