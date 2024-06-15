AJICO 「波動」告知用ポスター

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商品詳細
グッズ種類...ポスターAJICOの1stシングル「波動」発売時の告知用ポスターです。サイズはB2。ビョウ穴なし。下方に浅いシワが何ヶ所かあります(画像3・4枚目参照)。巻きジワ少々あり。ゆるく三つ折りにして保管していたため少々癖が付いています。素人検品なので、見落としの経年劣化等があるかもしれません。神経質な方はご遠慮下さい。ご検討よろしくお願い致します。#ねこ吹雪_音楽部門#ねこ吹雪_ポスター部門#ねこ吹雪_AJICO#ねこ吹雪_UA#ねこ吹雪_浅井健一
http://narcologia.ru/goods/voiceless608559.html
http://narcologia.ru/goods/reflector894164.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate547848.html
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