陶器セット 茶碗・小深皿・醤油さし

ご覧いただきありがとうございます。【商品名】陶器セット茶碗・小深皿・醤油さし※出品物につきまして目視にて傷や汚れ等を確認し、正直に商品状態を決めておりますが見逃し等ある場合がございます。気になる部分やご質問等ありましたらコメントにてご相談ください。 【サイズ】茶碗直径153mm高さ100mm小深皿直径112mm高さ53mm醤油さし￼直径60mm高さ90mm【お届けについて】・発送については基本的に佐川急便での発送とさせて頂いてます。・離島などの場合は送料が大幅に変わる場合がある為、取引をキャンセルさせていただく場合がございます。予めお伝えください。・発送は可能な限り早く発送させていただきますが、仕事の関係で土日にかかる可能性がございます。あらかじめご了承ください。【お取引について】・仕事の都合上、即メッセージを返信できない場合がございます。ご了承いただけると幸いです。・上記をよく確認の上、ご購入お願い致します。陶器セット家族団欒



和食器 醤油差しと小皿と深皿のセット 葡萄柄 WF128



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