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GMFH22○PPM Corporation / ピーピーエムコーポレーション
商品番号 S47505310313
商品名

GMFH22○PPM Corporation / ピーピーエムコーポレーション
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 30,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMFH22○PPMCorporation/ピーピーエムコーポレーション3人掛けソファトリプルソファファブリック希少IDC大塚家具美品□□商品説明□□インテリアデザイナー、岩倉榮利により創設されたロックストーンの前身ブランド「PPMcorporation」による3人掛けソファです。IDC大塚家具で取扱いされておりましたが流通数は非常に少なく希少なアイテム。同時出品中のセンターテーブル、サイドボード数点合わせて購入価格は約150万円との事です。約:実寸サイズ（mm）w2000×d870×h830×sh370※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れ無しC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Fランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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