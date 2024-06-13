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酒盃　たち吉
商品番号 O39005607247
商品名

酒盃　たち吉
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,992 円
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商品詳細

たち吉　青嵐の瓢型酒盃6個セット六瓢(無病)で無病息災[サイズ]酒盃　口径約5.5cm　　　　高さ約3cm漆箱　縦約21cm　　　横約24cm　　　高さ約5.5cmたち吉　　たち吉青嵐酒盃　　　お猪口無病息災　縁起物カラー...ゴールド種類...お猪口（おちょこ）素材...陶磁器傷汚れなどございますので写真でご確認下さい。
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