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商品詳細
3年ほど前に購入しました。シミがあったので自身で取ろうとしたところ広がってしまいました…寸法幅1850mm奥行き1400mm高さ810mm本商品は「梱包・発送たのメル便」350サイズ（送料18500円）で発送します。梱包を配達業者が行うため安心・安全な配送方法です。【購入前にご確認をお願いします】オットマンは本商品と別売で購入頂き別途発送します。本商品ご購入頂きましたらオットマンを3700円（頼める便送料160サイズ3400円+最低出品価格300円）で購入者様専用として出品しますのであわせてご購入をお願いします。購入金額総額は本商品ページの金額+オットマン3700円とご理解下さい。オットマンのご購入頂き次第、ソファとあわせて発送手続きさせて頂きます。カラー···ブルーサイズ···4人掛け～（201cm～）機能···クッション付
http://narcologia.ru/goods/manufacture509441.html
http://narcologia.ru/goods/peroration873015.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement846399.html
早い者勝ち‼️ニトリ カウチソファ ターコイズブルー
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