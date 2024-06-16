システムベットロフトベッド宮シングルコンセント付き耐荷重150kg高さ170cm

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商品情報商品名：ロフトベッド（シングル）材質：スチール 備考：ベッド耐荷重：150kg 宮棚の耐荷重：5kg 仕様： ●組立品です【高級感あるデザイン】ウッドとスチールの組み合わせはビンテージで洗練されたスタイルを体現している。ビンテージライクでありながらすっきりとした上品さのある質の良いデザインで、落ち着きある素敵な空間をおつくりいただけます。【安心して使える頑丈設計】安全面を追求したこだわりの設計で、横揺れ・キシミを抑えて誰でも安心に使えます。ベッド耐荷重約150kgです。直径50mｍのパイプを使い、安定感を保ちます。【転倒防止のガイド】ベッド横のガイドの高さをは約25cmで、寝相が悪くでも安心してお休みいただけます。寝ているうちに、布団や枕の落下も防止します。【通気性抜群】通気性を確保して、湿り気がたまりにくいです。【宮棚・２口コンセント付き】目覚まし時計やメガネなど必要な小物を置けます。宮棚の耐荷重は5kgです。【上り下りラクラクなフラット梯子】毎日上り下がりする際の快適さも、しっかりとこだわりました。足の裏に負担がかかりにくく、痛くなりにくいフラットな形です。【プラスチック栓付き】プラスチック栓を使うと、ねじ穴が見えくて、きれいになります！