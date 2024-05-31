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商品詳細
中古品になる為、多少使用感がありますが、まだまだ使っていただけます。肘掛け、背もたれ可動式フルフラットになります。サイズD50cm✕H60cm✕W110cm梱包発送たのメル便にて発送しますので、丁寧な梱包発送をしていただけます。そのぶん、梱包発送代金が上乗せされていますので、ご了承願います。
http://narcologia.ru/goods/approximate775420.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation183221.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose821440.html
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