⭕️ 和食器　小皿7枚　花柄　食器　角皿　ひし形　染付 　アンティーク　豆皿　骨董

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小皿7枚です。食卓に並べればそれだけで雰囲気が上がります。時代を感じられる花の絵柄です。金彩が豪華な印象を与えます。正月やお盆、特別な日に使われるお皿とてして品があり良いと思います。コレクションとしてもとても面白と思います。小皿を集める楽しみが味わてます。届いたらすぐ食卓に並べて楽しんでもらえるように、洗い漂白し、綺麗な状態にしております。♦️サイズ約♦️角皿幅 16.5㎝奥行き 14㎝高さ 2.5㎝普段使いの小皿にぴったりな大きさです。⭕️250回以上出品し、残念だった評価0です。安心してご購入ください。⭕️バラ売り不可♦️即決ok!コメント最中でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。♦️プロフィールの注意事項を全て読まれて、ご納得された方のみご購入ください。⚠️値下げ交渉は受け付けません。陶器 角皿 色絵 花柄 花絵 磁器 青磁 白磁 青 器 食器 金彩 有田燒 染付 伊万里 古伊万里 膾皿 骨董 和食器 小皿 豆皿 セット まとめ売り なます皿 古民具 古道具 和食器 民芸品 蛋の市 江戸時代 古民家 ブロカント ヴィンテージアンティーク 時代 時代物カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···角