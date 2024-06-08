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- ニトリ ソファベット(関東圏 配送、組立設置無料)
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商品詳細
ニトリ ソファベット▽サイズサイズの詳細は画像最後をご確認下さい。▽状態使用に伴う小傷や、小さいクッションにヘタリがございますが、まだまだ問題なく使用していただけます。■配送は、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、神奈川（一部）は自車運搬にて送料無料でお届け致します。その際ご要望があれば、無料にて組み立て、設置も承ります。上記以外の地域の方はたのメル便での発送になるため、送料上乗せした価格に変更となります。ご購入前にお問い合わせください。#IKEA#イケア#NITORI#ニトリ#unico#ウニコ#カリモク#大塚家具#Francfranc#フランフラン#ACTUS#アクタス#LOWYA#ロウヤ#2人掛け#3人掛け#ソファ#北欧風#ヴィンテージ#アメリカン#モダン#アジアン
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