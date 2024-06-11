【音出し良好】ヤマハ YFL-211S Eメカ付管楽器 ハードケース付属

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即購入大歓迎^_^即購入前提の、価格交渉のみ応じます(^^)/交渉希望の方は、金額のご提示をお願いしますm(__)m閲覧いただきありがとうございます^_^キラリリショップです(^^)/メーカー：YAMAHA型番(商品名)：YFL-211S#キラリリショップ楽器はこちら！◆商品の状態◆本体美品です。画像でご確認ください。◆メンテナンス項目◆メンテナンス時、金属部をきれいに磨いたうえで出品しております！たんぽの状態も良好です(画像でご確認ください^_^)簡易的な音出し動作確認済みになります。安心してご購入下さいませ(^^♪◆付属品◆本体 ハードケース メンテナンス棒写真の物で全てとなります。★商品説明★キイは初めての方でも押さえやすいカバードキイ、管体の素材には音が鳴りやすく軽やかな響きで、耐久性にも優れた白銅を採用しました。吹きやすさと音色の美しさが世界中で認められたベストセラーモデルです。第3オクターブの「ミ」を出しやすくするためのEメカニズムも標準装備。※扱っている商品のほとんどが中古品になります。汚れやキズなどある場合がございます。画像を見てご判断ください。商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方中古品にご理解いただける方の購入をお待ちしております。※万が一、商品説明にない不備があれば、受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます。お早目の購入をお願いします。私のショップでは、ベビー用品家電スポーツアウトドア楽器など、多種多様な商品を取り扱っております。#キラリリショップ215