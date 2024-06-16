WILLIAM-SONOMA パーティプレート2個

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商品詳細
ウイリアムズ ソノマのパーティプレート スクエア形 42cm×29cm×3cm楕円形 41cm×31cm×3cmカラー ホワイトニューヨークで購入後2〜3回フィンガーフードの盛り付けに使用しました。日本ではあまりないサイズ感です。カラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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