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WILLIAM-SONOMA パーティプレート2個
商品番号 J17780875911
商品名

WILLIAM-SONOMA パーティプレート2個
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,584 円
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商品詳細

ウイリアムズ　ソノマのパーティプレート　スクエア形　　42cm×29cm×3cm楕円形　　　　41cm×31cm×3cmカラー　　　　ホワイトニューヨークで購入後2〜3回フィンガーフードの盛り付けに使用しました。日本ではあまりないサイズ感です。カラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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