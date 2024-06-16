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【Jie Gantofta／ジィ・ガントフタ】希少　ブルーの陶板
商品番号 L69134209224
商品名

【Jie Gantofta／ジィ・ガントフタ】希少　ブルーの陶板
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●メーカー：JieGantofta（ジィ・ガントフタ）●生産国：スウェーデン●サイズ：15cm×15cm×13cm●JieGantoftaのヴィンテージから、希少な桜の陶板です。パンジーのようなお花が描かれています。●珍しい正方形の形です。裏に紐を通して頂ければ、すぐに飾って頂ける状態です。●ワレ・カケなどはありません。カラー···ブルーテイスト···北欧
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