メデリ 電子ドラム DD-402KII ♪付属品♪椅子 スティック ドラムキー♪コンディション♪全てのパッドペダルからの音出し確認済みその他動作確認済みスティックにキズがあります、おまけ程度にお考え下さい。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。MEDELIELECTRONICSDD-402KIIMEDELIELECTRONICS#MEDELIELECTRONICS#MEDELIELECTRONICSDD_402KII#メデリ#電子ドラム



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