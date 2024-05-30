ほぼ新品！！高さが変えられる二人掛けソファー！！

カラー...ブラウン主な張り地...人工皮革（合成皮革）二人掛けのソファーです。足が別にあるので取り付け、取り外しで２段階に高さが変えられます(*^^*)購入はしましたが、リビングが狭く、結局畳んだ洗濯物の一時置き場になってました。ずっとカバーもかけていたので新品同様です！！使わないのでどなたか使用して下さるとソファーも喜びます。皆さんのリビングで使ってあげて下さい(^-^)取りに来られる方は、10000円でお譲り致します。お気軽に御連絡下さい(^o^)お待ちしてます(^-^)他でも出品していますので削除することがあります。ご了承下さいm(__)m#家具#ソファー#リビング#インテリア#高さ変更可能#二人



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