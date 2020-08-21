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BoConcept 3d ワイヤースツール　正規店購入品
商品番号 F48427936374
商品名

BoConcept 3d ワイヤースツール　正規店購入品
ブランド名 ボーコンセプト
特別価格 税込 7,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BoConcept3dワイヤースツール　正規店購入品ボーコンセプト　サイドテーブル　椅子　スツールベッドサイドテーブル　コーヒーテーブル　収納付き　Bococnceptの都内店舗で購入。購入時期は2年程前。インテリアとして置いていたのみ。美品。とてもお洒落です。現在はどこにも販売されてないので入手不可能な貴重な型です。boconcept3dwirestool型番17997全体的に綺麗な状態ですが、使用済みで中古である事をご理解ある方のみ、ご検討よろしくお願いいたします。神経質な方はご購入をお控え下さい。東京都内にて直接のお取引も可能です。その場合送料を引いた金額でお取引頂けます。#BoConcept#北欧#北欧インテリア#ボーコンセプト#お写真家具#スツール#収納#サイドテーブル#3役
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