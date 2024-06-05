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約2年前にネット購入したソファです。BIMAKES(ビメイクス)というブランドの物です、必要がなくなりましたので出品します。税込81400円でした。座る部分が取り外れるので掃除がしやすく、カバーも外せるので衛生的です。西海岸風、カリフォルニア風のお部屋にピッタリです^^※やや毛玉が見受けられますが、発送の際に可能な限り取り除きます。その他汚れやホツレはありません。※千葉県からの発送を予定しております、直接取りに来られる方はお値引きさせていただきますので是非ご相談ください。■サイズ：W835×D850×H750（SH380)mm■材質 ：【フレーム】タモ材無垢・桐【クッション】高密度ウレタン・中空繊維【生地】コットン60年代アンティークチェアをモチーフしたリビングチェアSHASTA1PSOFA（シャスタ1Pソファ）タモ材無垢ソファカバー布鉄脚アンティーククッション主な張り地···布・ファブリックカラー···ブルーテイスト···コースタル・海岸風、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、カリフォルニア風機能···カバーリング仕様