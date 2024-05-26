ロウヤ/大理石風シェルフ

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買い替えのため出品致します。サイズは6枚目の写真にあります。わかる範囲で写真にも載せてありますが、棚に傷や禿げた部分があります。大理石の扉の中もいくつか傷はあるかと思います。使用する分には問題ありませんが、美品ではないので神経質の方や美品を求める方はお控えください。詳しい写真をご希望の方はロウヤの公式サイトで「本棚 シェルフ 大理石風」といった検索ワードで使用例のお写真が出てくるかと思います。こちらには写真が載せれませんのでご了承くださいm(__)m宜しくお願い致します。