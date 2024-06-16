セミダル　　すのこ　ベッド　高さ調節可能　ブラウン

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商品詳細
フレームの素材···ウッドフレーム（木製）ベッドの高さ···20cm～30㎝付加機能···高さ調整可能サイズを間違えて購入してしまったため、出品いたします。ダンボールからも開けていません。購入したままの状態で出品いたします。購入希望の方は一度コメントを下さると幸いです。※沖縄・離島エリア配送不可商品サイズ···セミダブルお値段交渉可能です。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/flight610428.html
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