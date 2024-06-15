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ピンクアメジスト　ビッグサイズ　ハート　ブラジル
商品番号 K28283094903
商品名

ピンクアメジスト　ビッグサイズ　ハート　ブラジル
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクアメジスト　ビックハート　スタンド付き　ドゥルージー　ジオード　赤紫　uglybeautifulシリーズと名付けちゃいます　笑ピンクアメジストと名前の石は沢山ございます。こちらは、原石ブラジル産マットなピンクカラーに、赤紫のジオード(〃ω〃)ピンクアメジストは、大好きな石ですが！産地違えば、フェイスも全く異なります。このダメージ感(新品)あるハートも、素晴らしい作品です(*´∀｀*)本当に、アメジストは凄い！！！！2枚目は、サイズ感のイメージ写真です。ビッグハート(スタンド付き)の一点のお値段になります。重さ520g大きさ　お写真参考﻿※ディスプレイ用品は付属しません。﻿世界中からセレクト、出品は収蔵品、未使用。撮影用に開封。浄化して発送します。他のサイトでも販売していて、突然の売切れ、削除はご了承下さい。浄化してお届けします。天然石です。カメラを通す事による風合いの違いがございます。また、天然の傷や欠けがある可能性もご理解下さい。情報は載せているつもりですが、気になる事がありましたら追加写真できます。台座は海外製の物が殆どで、ペイント、塗装の剥がれなどが見られる事があります。また、サイズ等測っていますが、素人の測定ですので多少の誤差があるかもしれません。ご理解の上、ご購入検討を宜しくお願い申し上げます。天然石は、全て一点物、同じ種類の石、鉱物でも同じ顔はありません。天然石の効果、特徴は必ず叶う物ではありません。楽しんで下さい。※購入確定であればお取り置き、おまとめ、フォロー割引、お値引き、値段交渉あり。ご質問等もコメント下さい。﻿＃水晶＃クリスタル#ドゥルージー＃クラスター#レムリアン＃スフィア　＃天然石＃球体#アメジスト＃ヒマラヤ#アメシスト#リチウム＃ピンク　クラスター#ヒマラヤ#クォーツ#青天石#セレスタイト#ゲーサイド#ピンクアメジスト　ピンクアメシスト#:瑪瑙　桜瑪瑙#マラカイト　ラブラドライト#ハート　レインボー　虹#キラキラ﻿#ジオード﻿#フラワーアゲート#石　ミネラル　ストーン＃原石
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