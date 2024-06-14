ステンレス簡易流し台屋外左右共用RC-A100約幅100x奥行45x高さ80cm ...

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新品、即購入可能です。●即日〜2営業日内スピード発送！万が一の初期不良対応 ●その他の流し台はこちらからご覧いただけます⇒#しんむ‘s流し台沖縄、北海道への発送は追加料金がかかりますので事前にコメントいただきますようお願いいたします。本体サイズ:約幅100x奥行45x高さ80cm・洗い物がしやすい深型シンクを採用したことで、大きめなものでもすっぽりと収めることができます。洗い物の際に水が飛び散りにくいので、靴やレジャー用品の水洗い、ペットのシャンプーなど、洗面所や台所では土汚れや水跳ねが気になって洗いにくいものも気兼ねなく洗えます。流し台に充分な高さがあるので、お庭やビニールハウスの中で時間がかかる作業でも立って作業ができて腰や膝が痛くなる心配もありません。・庭先やベランダ、畑、アウトドア、キャンプ、工事現場など活躍の場は様々。お庭でのガーデニングやBBQなどでも大活躍する流し台です。蛇口付きなので台所に近い感覚で使いやすく、生臭さが気になる釣った魚の下処理、泥のついた野菜洗い、家の中では汚れが気になる用具洗いなどにもぴったりです。材質はサビやキズに強いステンレス製。雨風にも強く、屋外に設置したままでも安心して使い続けられます。※シンクでの作業終了時には水分や汚れをよく拭き取ってください。清潔な状態を保つことにより、さらにサビの発生を予防することができます。・ネジなどは一切使わないので工具不要、軍手を付属しているので届いてからすぐに組み立てOK！写真付きの組み立て図があり、穴にはめるだけの楽々組み立てで一人暮らしの方や女性の方でも簡単に設置できます。ジャバラ式の排水ホースなので好きな方向、長さに合わせて排水できます。使う場所に合わせて変えられるので便利です。高さの微調整が可能なキャスターが付いているので、平らでない地面でもガタつきを軽減できます。その他の流し台はこちらからご覧いただけます⇒#しんむ‘s流し台10