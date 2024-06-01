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【美品】ビンテージ　亀　銅製　インテリア　置物　ヨーロッパ　美術品　工芸品　K2
商品番号 I87333370813
商品名

【美品】ビンテージ　亀　銅製　インテリア　置物　ヨーロッパ　美術品　工芸品　K2
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 8,526 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨーロッパ銅製カメのビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのカメ商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　ヨーロッパ　カメ　亀　オブジェ　銅製　小物入れ　置物　インテリア　アンティーク　骨董　工芸品　美術品　金属工芸　西洋美術　彫像　スウェーデン　モダニズム　柳宗理　北欧　海岸風　モダン　イッタラ　アデリア　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　6420H07203A3095
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