【美品】ビンテージ　亀　銅製　インテリア　置物　ヨーロッパ　美術品　工芸品　K2

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ヨーロッパ銅製カメのビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのカメ商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヨーロッパ カメ 亀 オブジェ 銅製 小物入れ 置物 インテリア アンティーク 骨董 工芸品 美術品 金属工芸 西洋美術 彫像 スウェーデン モダニズム 柳宗理 北欧 海岸風 モダン イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 6420H07203A3095