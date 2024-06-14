✴テーブルランナー　兼　タペストリー　正絹　帯　美品　大サイズ　ハンドメイド

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✴正絹 金糸 唐織 色紙 飛鶴 花文様の華やかな袋帯からのリメイクです。淡い金糸のお色目です。飛鶴・松・藤・菊・梅等が唐織刺繍され、金糸で文様が織り込まれております。伝統をとらえた図柄の正絹の袋帯からのリメイクです。画像では、上手に表現出来ませんが、品のある淡い金糸のお色目で、金糸の輝きがあり、見る角度で違って見える華やかなお品です。(画像1は、少し暗く写っております)タッセル付き帯地のお色目にあわせて、金色のタッセルをハンドメイドしました。Usedの帯ですが、1〜2度程の使用でシミ等のない状態の大変良い、十分着用できる袋帯からのリメイクです。美品です。仕立ては、手縫いで仕上げました。タペストリーに、テーブルランナーに色々にお使い頂けます。お正月の床の間飾り、雛祭り、初節句、お食い初め、テーブルコーディネート、外国の方へのプレゼントにいかがでしょうか❗サイズテーブルランナー30.5cmⅩ180cm程(タッセルは含まず)●タペストリー棒 販売しております。(棒は艶消しニスを塗り、紐は真田紐です) タペストリーご購入者様感謝価格です⚠️ご希望の方は、購入前に、おまとめ買い依頼でご購入頂けます。❤️おまとめ買い専用❣️らくらくメルカリ便出品対応専用(同梱発送価格700円)をお選びください。⚠️価格の交渉ご遠慮下さい。⚠️Usedの帯からのリメイクですので気になる方はご購入ご遠慮下さい。⚠️市販品のようなクオリティーをご希望の方もご遠慮ください。⚠️お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。他サイトでも、販売しております。売り切れましたら、出品削除致します、ご了承下さい。☘️宜しくお願い致します。(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜#ハンドメイドあきちゃん○他にも色々と製作しております○取り扱い品一例・ご使用シーンタペストリーテーブルランナーテーブルセンター掛け軸壁飾りファブリックパネル着物 タペストリー帯 タペストリー帯 テーブルランナーアンティークビンテージシルク帯着物七五三手描き友禅海外正月正月飾りひな祭り節句宮参り床の間和洋