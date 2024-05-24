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- 「米津玄師 2020 TOUR / HYPE」リュック
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商品詳細
「米津玄師2020TOUR/HYPE」で発売されたグッズ「HYPE(ハイプ)リュック」です。自宅で使用しないため、この度出品いたします。購入後開封し、一度だけ使用しています。自宅保管のため多少のスレ・傷などあります（写真参考）ご確認ご了承いただいたうえご購入ください。厚みの関係上、簡易包装での発送予定です。何かご不明な点があればコメントをお願いいたします。値下げコメントはお控えください。よろしくお願いいたします。※即購入OKです。※購入後の苦情などはお控えください。※中古品・使用済み商品ですので、ご理解頂いた上でご購入ください。カラー:BLACKサイズ:W29×H52.5×D14.5cm素材:ポリエステル、ポリウレタン定価:￥6,800#米津玄師#米津_玄師#よねづけんし#LIVE#グッズ#HYPE#ハイプ
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