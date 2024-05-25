鹿の角　壁掛け　2本セット　インテリア　置物　置き物　壁かけ　鹿　角　飾り

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。鹿の角 壁掛け 2本セットインテリア 置物 置き物壁かけ 鹿 角 飾り約45cmほどある鹿の角のインテリアです！紐で角が付けられているので、台座にスレやキズがあります。【サイズ】素人採寸約50×38cm重さ 約1kg2本セットまとめ売りです。バラ売りはしておりません。中古品になりますので経年劣化などがあります。その他、見落としがありましたらすみません。中古品にご理解いただける方のご購入をお願いします。※画像に載っているものが全てです。付属品などの確認は、ご購入前にコメントからお願いいたします。③S202310101
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