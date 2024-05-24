古墨　三丁　（墨運堂製）

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商品詳細
①②玉品 十丁型（墨運堂） S60製 紙箱入 定価∶5,000円③玉品 十丁型（墨運堂） S64製 紙箱入 定価∶5,000円❇墨は枯らす程に味わい深い墨色に なると言われ長期間保管したもの。❇墨を包む和紙と外箱に経年劣化が ありますが、墨の状態は良好です。❇宅急便コンパクトBOXにて発送を いたします。
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