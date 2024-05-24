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古墨　三丁　（墨運堂製）
商品番号 N95808924885
商品名

古墨　三丁　（墨運堂製）
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,576 円
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商品詳細

①②玉品　十丁型（墨運堂）　　S60製　紙箱入　定価∶5,000円③玉品　十丁型（墨運堂）　　S64製　紙箱入　定価∶5,000円❇墨は枯らす程に味わい深い墨色に　　なると言われ長期間保管したもの。❇墨を包む和紙と外箱に経年劣化が　ありますが、墨の状態は良好です。❇宅急便コンパクトBOXにて発送を　いたします。
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