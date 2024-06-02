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お値引き中 レトロ火鉢　切株　鉄製火箸、灰ならし五徳付き フルセット 昭和レトロ
商品番号 M30241092578
商品名

お値引き中 レトロ火鉢　切株　鉄製火箸、灰ならし五徳付き フルセット 昭和レトロ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 12,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク火鉢直ぐに使えるよう灰、五徳、火箸、灰ならしもついたセットです古い物です写真にてご確認下さい火鉢（1本先が少し曲がっています）最大径約23cm高さ約22cm内径　18、5cmぐらい深さ　13、5cm灰ならし長さ　19センチ幅　6センチ火箸長さ　26、5センチ五徳約13センチ女性が軽く持てる重さです重さを計り次第記載致します灰を抜いて送る予定ですテイスト···和風#火鉢　#天然木　#古民家　#骨董　#古道具　#茶道　#切り株　#欅#アンティーク#木#アウトドア#バーベキュー
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