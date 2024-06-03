スワロフスキー 十二支 干支 兎 ウサギ

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商品詳細
スワロフスキーチャイニーズゾディアック十二支 ラビット商品番号:5374951色:ゴールド高さ:8.3cm幅:13.6cm長さ:8.8cm素材:クリスタルコレクション:十二支77000円(公式サイトより。他サイトなどでは10万円以上の値がついています)撮影の為に開封しましたが、商品には一切触れてません。ヨーロッパで購入のため、日本語表記はございません。まとめ買い値引き可、お気軽にコメントくださいませ☆
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