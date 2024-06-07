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鯉置物　金属工芸　縁起物　オブジェ　インテリア　金属製
商品番号 E18915986734
商品名

鯉置物　金属工芸　縁起物　オブジェ　インテリア　金属製
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鯉置物。大きなダメージありませんが、細かい傷あります。大きさ黒25センチ。ゴールド23センチ程です。中古品のため、ご理解のある方ご購入お願い致しますm(__)m売り切りたいので、お値段相談応じます。
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