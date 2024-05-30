zaigoppeさま専用です

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商品詳細
タンクがグリーンのケリーランプです。古いものですので小さい傷や汚れはありますが、ひどいダメージというよりは良い感じにヴィンテージ感が出てると思います。台座がゆるくなっていてホヤがすぽっと簡単に外れます。うっかり上だけ持つとタンクが落るので台座の爪を締めて調節するといいかもしれませんが、あまりいじりたくないので現状お引き渡しとさせてください。飾って楽しんでいたのでランプとして使えるかは不明ですが、芯も着いてますし造りはすごくアナログぽいので器用な方でしたら簡単に直せそうな気もします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper278009.html
http://narcologia.ru/goods/injure752567.html
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