天使像（ローズクォーツ）

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種類...天然石（パワーストーン）素材...石材（ローズクォーツ）テイスト...アンティーク・クラシック高さ...7.84㌢可愛い天使ですこんな効果を求める人にありのままの自分を許し愛したい素直に愛しあいたい寛大で愛情深くありたい心優しい人でありたいハートから働きかけたい人間関係に潤いをもたらしたい人を癒せるオーラを放ちたい許し合える関係を築きたい純粋で無邪気でありたい可憐な魅力を発揮したい春の女神のような美しさを放ちたい微笑みを絶やさないでいたい思いやり深く心平和でありたい心の傷を癒したい過去のトラウマを解消したい恋愛パワーを高めたい恋愛の質をより高めたい美的センスを向上させたい美意識を高めたい表情や仕草を柔和なものにしたい自分の周りすべてを愛で埋め尽くしたい#天然石#パワーストーン#癒し#美