江戸切子　花瓶　カガミクリスタル　伝統工芸士　木村秋男

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商品詳細
商品内容花瓶…１点共箱…箱には二箇所擦れたような傷があります商品状態未使用で共箱内に大切に保管しておりました。目で確認できるキズ等はございません。共箱にキズあります。写真でご確認ください。気付かない細かなキズはあるかもしれません。切子製作過程で出来てしまう不純物・掠れ・気泡・窪み等はご承知おきください。商品はあくまでも中古品になります。ご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。
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