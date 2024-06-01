

Golden Crested Kinglet オイバトイッカ イッタラ バード | GlassBirds ... Golden Crested Kinglet オイバトイッカ イッタラ バード | GlassBirds ...



北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ... 北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ...



北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ... 北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ...



Golden crested kinglet オイバトイッカ イッタラ バード - Golden crested kinglet オイバトイッカ イッタラ バード -



Golden-Crested Kinglet バード イッタラ 20 ☆日本の職人技☆ 7840円 ... Golden-Crested Kinglet バード イッタラ 20 ☆日本の職人技☆ 7840円 ...



iittala(イッタラ)Birds by Toikka/Hippiainen (Golden-Crested ... iittala(イッタラ)Birds by Toikka/Hippiainen (Golden-Crested ...



北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ... 北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ...



北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ... 北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ...



iittala - Oiva Toikka Golden-Crested Kinglet ラスター①の通販 by ... iittala - Oiva Toikka Golden-Crested Kinglet ラスター①の通販 by ...



北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ... 北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ...



イッタラ バード リトルターン オイバトイッカ www.mj-company.co.jp イッタラ バード リトルターン オイバトイッカ www.mj-company.co.jp



Nuutajarvi Hippiainen GOLDEN-CRESTED KINGLET Oiva Toikka バード【N2306-nozm2】-北欧家具talo tool & tool Nuutajarvi Hippiainen GOLDEN-CRESTED KINGLET Oiva Toikka バード【N2306-nozm2】-北欧家具talo tool & tool



iittala - Golden-Crested Kinglet グリーンブラウン バード イッタラ ... iittala - Golden-Crested Kinglet グリーンブラウン バード イッタラ ...



北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ... 北欧アートガラス/iittala/イッタラバード/Oiva Toikka/オイバトイッカ ...



iittala(イッタラ)Birds by Toikka/Hippiainen (Golden-Crested ... iittala(イッタラ)Birds by Toikka/Hippiainen (Golden-Crested ...

BirdsbyToikkaGoldenCrestedKinglet手のひらにちょこんと乗るサイズの小柄バードです。色々なカラーで作られたので、集めてみるのも面白い作品です。カラーは鮮やかなイエロー。パウダーガラスになっています。○底面にイッタラのステッカー。そして、底面に手彫りのサイン入りです○尾が長めで格好良く、全体的に形が良いのですが、一点、クチバシ下部分が微細に欠けております。見た目では分かりづらいのですが、クチバシの下部分を触ると少し手に触れます。その点をお値段に反映しておりますので、ご了承いただける方に＝ハンドメイド作品に対するご注意点＝トイッカのバードたちは全てがハンドメイド。そのため、製造過程で生じるガラスの揺らぎ、気泡混入や気泡が破裂した際にできる小さな穴、色むら、全体の傾きやアンバランス感など、少なからずとも全てのバードにあるとお考え頂いて良いと思います。それが素朴なハンドメイド作品の良さでもありますし、個体に個性を与えています。撮影している個体は実際にお送りする個体です。お写真で分かりにくい点などございましたら、予めご質問欄よりご確認ください。特別な記載が書かれていない限り、商品は全てファーストクオリティの作品になります。神経質な方、完璧を求める方のご入札はお控えください。