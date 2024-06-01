香蘭社　薔薇　菓子鉢　大鉢　中鉢　ボウル　皿

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商品詳細
香蘭社薔薇 菓子鉢 大鉢 中鉢 ボウル直径 約21.5cm高さ6.5cm新品未使用のまま箱に入れて保管しておりました。 箱にはスレや微かに汚れあります。未使用でとても綺麗ですが長期保管品ですのでご了承いただけます方に宜しくお願い致します(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/kindness786405.html
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