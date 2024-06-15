国産　原石　飾り石　赤玉石　碧玉　ジャスパー　鑑賞石　水石　盆石　パワーストーン

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商品詳細
川で採取した国産の碧玉（ジャスパー）です。写真1•2•3は水に濡らした状態です。高さ 約7cm幅 約10.5cm厚さ 約6cm重さ 約508g天然石のため多少の結晶欠け、クラック、キズ、内包物、自然な汚れ等がある場合があります。
http://narcologia.ru/goods/monophonic748012.html
http://narcologia.ru/goods/plaque223207.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis524544.html
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