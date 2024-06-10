マルチカラー✿*:・フローライト　蛍石　ラフストーン　原石

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エメラルドグリーンとホワイト、パープルのグラデーションが美しい、フローライトマルチカラーラフストーンです❁⃘*.゜吸い込まれそうな美しさで、悩みや迷いなどの負のエネルギーを吸収してくれます˚✧₊⁎サイズは画像4枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・⚛フローライトの効果大人になるにつれて固定化されてきた思考パターンや、抑圧された感情から自分自身を解き放つ為に働き、子供の頃の自由で無邪気な発想や思考力を高めてくれます。脳や海馬を活性化させ、明晰性や記憶力を高める石でもあり、受験勉強の時などに持っていると頭の疲れを和らげるのに役立ちます。もちろん受験のお守りにもオススメです。また、問題解決を助ける石でもあり、悩みや迷いのある人に対して目の前の霧を晴らすようにエネルギーを純化し、道を示す灯台のように解決の糸口を照らしてくれる石でもあります。⚛フローライトの意味○受験のお守り○ネガティブな感情を解消する○頭の疲れをとる○集中力と思考力を高める○自由を求める心を強める○記憶力を高める○抑圧された感情の解放○無邪気な発想と思考ヒーリングや瞑想用にいかがでしょうか❁⃘*.゜#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就#ポジティブ#天然石#鉱物#オルゴナイト#蛍石チャクラレインボー虹アイリス※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。