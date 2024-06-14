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希少 名作 コムデギャルソンオム 鹿子 ジッブ シャツ ブラック AD2000
商品番号 N21280882349
商品名

希少 名作 コムデギャルソンオム 鹿子 ジッブ シャツ ブラック AD2000
ブランド名 コムデギャルソンオム
特別価格 税込 5,474 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少名作コムデギャルソンオム鹿子ジッブシャツブラック黒AD2000アーカイブビンテージ状態美品usedコンディション良好だと思いますまだまだ着用出来ます画像見てご確認宜しくお願い致します古着にご理解のある方でお願いしますsizeFREE着丈63㎝/身幅54㎝素人採寸のため多少の誤差はお許しください。宜しくお願いします。
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