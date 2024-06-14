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FCRB NEW ERA EMBLEM GORE-TEX CAP 73/8
商品番号 B31233591675
商品名

FCRB NEW ERA EMBLEM GORE-TEX CAP 73/8
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FCRBNEWERAEMBLEMGORE-TEXCAP73/8カラー:ブラックサイズ:M73/858.7cm数回着用　soph正規店購入お値下げ不可防水・透湿性に富み快適なフィットをサポートする機能素材GORETEX_を使用。ベースにはNEWERAが誇るマスターピースである59FIFTYを採用。やや深めのオーセンティックなシルエット。サイド、バックパネルにはコラボレーションを象徴するアイコンをアタッチ。素材:POLYESTER100%(POLYESTERTWILL)/COTTON100%(COTTONTWILL)SOPH.ソフNEWERAニューエラF.C.RealBristolFCRBFCエフシーレアルブリストルブリストルGORE-TEXゴアテックス
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