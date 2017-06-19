ヴィヴィアンウエストウッド※ネクタイ※

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商品詳細
ブラウンメインのネクタイとなります。剣先にロゴマーク入り。ブランド感の主張は控えめなので、ビジネスでも問題無く着用出来ます。クリーニング済２回着用長さ150cmカラー···ブラウン写真9・10にありますが、裏側の細い部分に縫い目に気になら無い程度のほつれがあります。※あくまでも中古ですので、ご理解の上ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/recycling674914.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper966709.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual345646.html
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