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ヴィヴィアンウエストウッド※ネクタイ※
商品番号 A70657242848
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド※ネクタイ※
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

ブラウンメインのネクタイとなります。剣先にロゴマーク入り。ブランド感の主張は控えめなので、ビジネスでも問題無く着用出来ます。クリーニング済２回着用長さ150cmカラー···ブラウン写真9・10にありますが、裏側の細い部分に縫い目に気になら無い程度のほつれがあります。※あくまでも中古ですので、ご理解の上ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/recycling674914.html
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