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ロサンゼルス・エンゼルス　59FIFTY　2002WSサイドパッチ　60.6
商品番号 F24017567164
商品名

ロサンゼルス・エンゼルス　59FIFTY　2002WSサイドパッチ　60.6
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●フォルム：59FIFTY●ポリエステル製●サイズ：7-5/8(60.6cm)●カラー：ネイビー(ボディ)＆グリーン(つば裏)●サイドパッチ：2002年ワールドシリーズ2002年はエンゼルスにとって特別な年1961年から始まるエンゼルスの球団史において最初で最後となっているワールドシリーズ出場。◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。侍ジャパンWBC大谷翔平◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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