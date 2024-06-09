【美品】ポールスミス 長財布 カラフルクラシック 青 ラウンドジップ

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★お値下げ交渉大歓迎✨✨✨✨✨★即購入⭕ ★無言購入⭕ ★即発送⭕----------------------------------------------☆ポールスミスの長財布カラーコンビがポールスミスらしいお洒落な長財布です。【ブランド】PaulSmithポールスミス【商品名】長財布ロングウォレットラウンドジップラウンドファスナー【カラー】ブルー青ネイビー系【素材】レザー【サイズ】横20cm縦10cm厚さ2cm※素人採寸のため、若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。【仕様】札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×12フリーポケット×3【状態】若干の小傷はございますが、目立ったダメージはなく、綺麗な状態です画像にてご確認ください。【購入先】大手ブランドショップ【発送】匿名配送(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で、基本的に24時間以内に発送させていただきます。#ぷりんshopのバッグ一覧はこちら#ぷりんshopのポールスミス一覧はこちら