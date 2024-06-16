泥棒日記 天空城 帆布切替バイオ加工 和柄Tシャツ/半袖/D14495/送料無料

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【泥棒日記から新作アイテムが登場!!】【ブランド名/商品名】泥棒日記天空城帆布切替バイオ加工和柄Tシャツ/半袖/D14495【デザイン】泥棒日記から新作アイテムが登場!!バイオ加工を施した絶妙な風合いが魅力的なインディゴTシャツです。インディゴは濃淡の異なるコンビ仕様となっており、後ろ裾を大胆に帆布生地で切り替えてることで他にはない印象に仕上げられています。インディゴ染め製品なので、着るほどに経年変化があらわれ、ジーンズのように自分仕様に育てて愛でたいアイテムとなっております。【注意事項】この商品はインディゴ染め製品の為、色移り・色落ちします。摩擦（特に湿った状態）や、汗や雨などで濡れたときは他の衣料や下着に色移りする場合がございますので十分ご注意ください。洗濯乾燥により製品に縮みが生じる場合がございます。お手入れの際は必ず品質表示をご確認ください。【モデル】身長175cm87kgXLサイズを着用【サイズ】XL：着丈75/身幅58/肩幅50/袖丈32/cm【素材】綿95％ポリウレタン5％【品番】D14495・・らくらくメルカリ便を選択しております。匿名配送です。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏、秋未使用に近い状態です。写真８枚目の状態です。完売している商品です。宜しくお願い致します。#良いもの出品中柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋