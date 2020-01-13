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ラスト1点！　HWY HAWG HAT CAP
商品番号 U69407085275
商品名

ラスト1点！　HWY HAWG HAT CAP
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頑張って数点仕入れられましたが最後の1点です。HWY今期2023FWのモデルです。ブラック×オレンジの定番アイテムです。アメリカでも人気が高く流通量が少ないブランドで入手困難です。スケーター、サーファー、バイカーとそれぞれ3つの顔を持つScotty兄弟がプロデュースしているCycleZombiesのメンバーでコアなファンを多数抱えるCHASEが主宰するLAのショップ・HWY。今後、目が離せない注目ショップです。・HawgCottonTwill6panelCapLAのショップ・HWYにUSがスペシャルオーダーを依頼して完成したアイテム。HWYのショップアドレスの刺繍が燦然と輝く逸品でフリークスの心をくすぐるアイテムとなっています。■サイズ■・サイズ：フリーサイズ■素材■・コットン100％型が崩れ無い様、通常のヤマト便でお送り致します。値下げ交渉はご遠慮下さい。ご了承下さい。HWYUSCYCLEZOMBIESPORKCHOPCHALLENGERBLUCOCaliheadwear山田レンオモシーチャンネルタトゥースタジオヤマダカラー···ブラック
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HWY キャップ 新品未使用
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